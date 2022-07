Zelensky: "I russi hanno rapito circa 200mila bambini ucraini"

La Federazione Russa ha rapito e portato fuori dall'Ucraina circa 200.000 bambini. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla conferenza internazionale dell'Aia. Lo riporta Ukrinform.

"Si sta ancora stabilendo quanti bambini le forze russe abbiano rapito e portato fuori dall'Ucraina. La cifra preliminare è terribile: circa duecentomila bambini", ha precisato. Zelensky ha poi sottolineato che a causa dell'aggressione russa, decine di migliaia di ucraini sono stati uccisi, torturati e mutilati e milioni di persone sono state deportate in Russia".

Intervenendo alla conferenza dell'Aja sull'Ucraina, Zelensky ha chiesto anche la creazione di un "tribunale speciale" che giudichi i crimini di guerra russi. "Le istituzioni giudiziarie esistenti non sono in grado di assicurare alla giustizia tutti i colpevoli. Pertanto è necessario un tribunale speciale per affrontare i crimini dell'aggressione russa contro l'Ucraina", ha dichiarato Zelensky all'assemblea in collegamento video.