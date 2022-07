Ucraina: Zelensky, due milioni di ucraini deportati in Russia

"Due milioni di ucraini sono stati portati in Russia, sono stati intimiditi e i loro documenti sottratti". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai partecipanti alla conferenza "Asian Leadership", che si svolge a Seoul, stando a quanto riporta Unian. Zelensky ha osservato che tra i deportati ci sono "diverse centinaia di migliaia di bambini", precisando che è difficile fornirne il numero esatto. Secondo il leader ucraino la Russia ha creato dei campi di filtraggio attraverso i quali costringe le persone a passare nei territori occupati.

Intanto il capo dell'autoproclamata repubblica del Donetsk (Dpr) Denis Pushilin ha affermato che se la Corte suprema della Dpr confermerà le condanne a morte dei mercenari stranieri, questi saranno giustiziati da un plotone di esecuzione. Il 9 giugno un tribunale della Dpr ha condannato a morte due combattenti britannici e uno marocchino, Aiden Aslin, Shaun Pinner e Saaudun Brahim. Tutti hanno presentato appello.

L'esercito ucraino ha riferito di avere respinto un assalto russo contro gli insediamenti di Dovhenke e Dolyna, in direzione di Sloviansk, nella regione di Donetsk. Proseguono intanto gli attacchi russi con missili sulle città: bombardate le città di Kharkiv (dove un civile è morto e altri 5 sono rimasti feriti) e Bakhmut, oltre a numerosi insediamenti nell'Est del Paese. Colpito per 60 volte in 24 ore l'Oblast nord-orientale ucraino di Sumy.

Nella notte il corpo di un'altra vittima è stato recuperato dai soccorritori tra le macerie a Chasiv Yar, nel Donetsk, dove un attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 5 piani la notte tra il 9 e il 10 luglio uccidendo 46 persone. Il bilancio delle vittime sale così a 47.

La Procura generale ucraina ha aggiornato anche il bilancio dei minorenni ucraini uccisi o feriti dall'inizio dellinvasione russa: sono 349 i bambini morti e 652 quelli feriti. Si tratta di cifre non sono definitive, poiché sono in corso i lavori dei soccorritori nelle aree delle ostilità. Il maggior numero di vittime è stato registrato nelle regioni di Donetsk, Kharkiv e Kiev. Ieri nella città di Siversk, nella regione di Donetsk, due minorenni di 2 e 17 anni sono stati feriti a causa dei bombardamenti.

Vertice oggi a Istanbul per i colloqui sul grano. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba, al quotidiano spagnolo El Pais, riportato dalla Tass, l'intesa sarebbe vicina.

Intanto sono salite a 16 le navi mercantili passate nel Danubio per essere caricate con grano ucraino.