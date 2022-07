Ucraina e Russia 'a un passo dall'accordo' sul grano

L'Ucraina e la Russia sono a "un passo" dal raggiungere un accordo sulla questione delle esportazioni di grano, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba al quotidiano spagnolo El Pais, riportato dalla Tass.

"L'Ucraina è pronta a esportare il suo grano sul mercato internazionale", ha detto, "siamo alla fase finale e ora tutto dipende dalla Russia". E ha aggiunto: "Se lo vogliono davvero, l'esportazione di grano inizierà presto".

I colloqui tra delegazioni di Kiev, Mosca, Ankara e rappresentanti dell'Onu riguardo ai corridoi nel mar Nero per permettere l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina sono in programma oggi a Istanbul. Secondo media turchi, una delegazione militare dalla Russia è arrivata a Istanbul attorno alle 11 mentre il luogo dove si terrà il negoziato non è stato rivelato e l'incontro,sarà chiuso alla stampa. Al termine della riunione, il ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere che diffonderà un comunicato.

Secondo una fonte diplomatica russa, le speranze che le parti riescano a raggiungere un consenso sono piuttosto alte.