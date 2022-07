Vaiolo scimmie: in Brasile è salito a 77 il numero dei casi

(ANSA) - BRASILIA, 04 LUG - In Brasile, è salito a 77 il numero di contagiati dal vaiolo delle scimmie, per lo più persone entrate nel Paese dall'Europa, mentre altre 29 sono sotto osservazione: lo rende noto Cnn Brasil.

San Paolo, lo Stato più popoloso, ha registrato 52 contagiati, e almeno tre di loro sono pazienti che hanno contratto la malattia senza essere usciti dal Paese né essere entrati in contatto con viaggiatori.

Intanto i ricercatori dell'Università di San Paolo hanno avviato studi su campioni del virus con l'obiettivo di sviluppare un test più efficiente per diagnosticare la presenza della malattia.

Il secondo Stato con il maggior numero di casi è Rio de Janeiro, che ne ha 16, ha riferito al canale Band News il segretario comunale alla Salute.

Gli stati di Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Cearà, infine, hanno confermato due casi ciascuno, mentre il ministero della Salute ha segnalato un caso confermato rispettivamente nel Distretto Federale e nello Stato di Rio Grande do Norte.

Ieri intanto un ulteriore caso sarebbe stato confermato nello Stato di Paranà (sud), ma il suo caso non era ancora incluso nell'elenco stilato finora dal governo federale. (ANSA).