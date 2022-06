L'attentatore di Reagan è libero dopo 41 anni

Si chiude un capitolo di storia: John Hinckley, l'attentatore di Ronald Reagan, è stato liberato da ogni restrizione imposta dalle corti.

"Dopo 41 anni, due mesi e 15 giorni sono finalmente libero", ha detto l'uomo che, per amore di Jodie Foster, ferì l'allora presidente americano e spedì il suo allora portavoce Jim Brady in sedia a rotelle spingendolo poi a schierarsi contro le armi facili a disposizione di tutti.

L'annuncio di oggi segna la fine di decenni di controlli da parte del governo Usa: d'ora in poi Hinckley potrà liberamente muoversi e usare internet.

John Hinckley

"Se Ronald Reagan non fosse stato il bersaglio le restrizioni sarebbero state rimosse molto, molto tempo fa", ha detto il giudice fissando per oggi la data della libertà incondizionata. A luglio Hinckley, che suona la chitarra e canta, aveva in programma un concerto a Brooklyn, che è stato cancellato.

Il concerto da tempo in programma al Market Hotel nel quartiere di Bushwick l'8 luglio, spiegano gli organizzatori, è stato cancellato per motivi di sicurezza: "Eravamo preoccupati per le nostre comunità vulnerabili", dicono.

Inizialmente il concerto aveva avuto luce verde per mandare un messaggio che "i problemi della salute mentale e un passato criminale possono essere superati dopo aver passato un periodo di espiazione pagando il debito alla società", e tuttavia alla resa dei conti è stato deciso che non valeva la pena rischiare: "Avremmo deciso diversamente se avessimo pensato che la musica era importante e trascendeva l'infamia, ma non era questo il caso", ha indicato il Market Hotel.