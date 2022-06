L'attentato contro Reagan negli archivi dell'ANSA

Il 30 marzo 1981 Ronald Reagan veniva raggiunto da un proiettile all'uscita dell'Hotel Hilton di Washington. Reagan era a poco più di due mesi dall'inizio del suo mandato presidenziale, quando uno squilibrato, John Hinckley Jr, fece fuoco contro il neopresidente perforandogli con un proiettile il polmone sinistro. Reagan fu portato subito in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. Secondo I medici rischiò di morire durante l'operazione. Fu dimesso una decina di giorni dopo.

Ecco le notizie dell'ANSA di quella giornata tratte dagli archivi dell'agenzia:

.

Documento: 19810330 04860

ZCZC184/01

F EST 01

ATTENTATO CONTRO REAGAN

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAR - COLPI D' ARMA DA FUOCO SONO STATI SPARATI OGGI CONTRO IL PRESIDENTE REAGAN MENTRE EGLI STAVA LASCIANDO UN ALBERGO DI WASHINGTON MA IL PRESIDENTE NON E' STATO COLPITO. LO HA ANNUNCIATO ORA UN PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA.

LU LEO

30-MAR-81 22:00 NNNN ZCZC186/01

B EST 01

COLPI D' ARMA DA FUOCO CONTRO REAGAN

(ANSA)- WASHINGTON, 30 MAR- R

EAGAN, APPARENTEMENTE INCOLUME, E' STATO SPINTO DALLE GUARDIE DEL CORPO ALL' INTERNO DELLA SUA VETTURA UFFICIALE NON APPENA SONO ECHEGGIATI I COLPI D' ARMA DA FUOCO DAVANTI ALL' INGRESSO DELL' ALBERGO. SECONDO UN BOLLETTINO DELLA TELEVISIONE, SAREBBERO STATI INVECE FERITI IL PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA JAMES BRADY E DUE AGENTI DELLA GUARDIA DEL CORPO PRESIDENZIALE (IL COSIDDETTO +SERVIZIO SEGRETO+). LO SPARATORE, UN BIANCO, SAREBBE STATO IMMOBILIZZATO.

DF 30-MAR-81 22:01 NNNN ZCZC188/01

B EST 01 04 COLPI D' ARMA DA FUOCO CONTRO REAGAN (2)

(ANSA)- WASHINGTON, 30 MAR- I COLPI D' ARMA DA FUOCO SONO STATI SPARATI OGGI MENTRE IL PRESIDENTE REAGAN USCIVA DA UN ALBERGO DI WASHINGTON. REAGAN NON E' STATO COLPITO, COME HA RESO NOTO LA CASA BIANCA.