Zelensky in video messaggio alla Biennale: 'Sostenete la nostra lotta con l'arte'

"Sostenete la nostra lotta con la vostra arte, ma sostenetela anche con le parole e la vostra influenza". E' l'appello lanciato dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso durante l'apertura di "This is Ukraine: Defending Freedom", evento collaterale alla 59/a Biennale d'Arte di Venezia. "Voglio ringraziare - prosegue Zelensky - ogni persona coinvolta nell'organizzazione di questo progetto per la Biennale di Venezia. Sono sicuro che la mostra permetterà alla gente di capire cosa significa per l'Ucraina difendere la libertà, capire il legame tra i popoli liberi sulla terra e l'Ucraina".

"Non ci sono tirannie - prosegue Zelensky - che non abbiano cercato di limitare l'arte, perché possono vedere il potere dell'arte. L'arte può raccontare al mondo cose che non possono essere condivise altrimenti. E' l'arte che porta i sentimenti. Se voi siete liberi, come potete capire altre persone che combattono per la loro libertà? Se vivete in un paese in pace, come potete percepire coloro che possono solo sognare la pace e aiutarli? Come potete ringraziare coloro che combattono sul loro suolo, ma per la vostra libertà? Ognuna di queste domande riguarda l'arte", ha concluso.