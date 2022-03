Scuola vietata ragazze, Usa annullano colloqui con talebani

Gli Usa hanno cancellato le discussioni a Doha con i talebani dopo il divieto all'educazione secondaria per le ragazze. Lo rende noto il dipartimento di Stato americano.

Ieri, sei Paesi hanno chiesto ai talebani di "rivedere" la decisione di chiudere le scuole medie per le ragazze. Francia, Italia, Norvegia, Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, oltre all'Alto Rappresentante Ue hanno avvertito che la decisione "può avere conseguenze che non danneggiano solo le ragazze ma "può minare l'ambizione dell'Afghanistan di diventare un membro rispettato della comunità internazionale".