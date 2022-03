Ucraina, l'appello delle star di Hollywood che hanno incontrato Putin: 'Ora fermi la guerra'

Da Leonardo DiCaprio a Oliver Stone, da Steven Seagal a Gerard Depardieu passando per Paul McCartney. Le star di Hollywood che hanno incontrato in passato il presidente russo chiedono ora a Vladimir Putin di fermare la guerra.

In un'intervista a Fox, Mickey Rourke ricorda il suo incontro con Putin negli anni scorsi a San Pietroburgo e la maglietta con il volto del presidente russo indossata in passato. Ora la sua attitudine verso Putin è profondamente cambiata: l'Ucraina è uno "scenario da incubo", ha detto.

DiCaprio, ricorda il New York Post, ha incontrato Putin nel 2010: i due sono stati immortalati in una foto in occasione dell'International Tiger Conservation Forum al teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo. DiCaprio è ora impegnato in prima linea contro la guerra in Ucraina, anche a suon di importanti donazioni.

Stone ha lavorato in passato con la presidenza russa per il documentario 'The Putin Interviews' e agli inizi di febbraio aveva detto che gli Stati Uniti non avevano alcuna prova sulle intenzioni della Russia di invadere l'Ucraina. Affermazioni che si sono rivelate sbagliate e che hanno spinto Stone a condannare l'"aggressione. La Russia ha sbagliato a invadere".