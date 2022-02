Putin in Cina, accordo per 100 mln tonnellate greggio in 10 anni

(ANSA) - MOSCA, 04 FEB - Durante la visita in Cina del presidente russo Vladimir Putin, la società russa Rosneft e la società cinese China National Petroleum Corporation (Cnpc) hanno siglato un accordo per le forniture di 100 milioni di tonnellate di petrolio in dieci anni attraverso il Kazakhstan: lo riferisce la Rosneft, ripresa dalla Tass, aggiungendo che "il greggio sarà lavorato negli stabilimenti nel nord-ovest della Cina per soddisfare il fabbisogno di prodotti petroliferi del Paese".

(ANSA).