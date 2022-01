Trump: "Con Biden si rischia una terza guerra mondiale"

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - "Il nostro Paese è arrabbiato e vuole essere rispettato di nuovo. Insieme dobbiamo salvare l'America". Lo afferma Donald Trump a Conroe, in Texas.

"L'incompetenza di Joe Biden ci sta facendo rischiare una terza guerra mondiale", aggiunge l'ex presidente Usa.

"Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l'Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l'America era rispettata, forse più rispettata che mai", afferma Trump davanti ai suoi fan in giubilo. "E' disdicevole e una disgrazia quello che è accaduto all'America nell'ultimo anno", aggiunge il tycoon.

"Invece di inviare truppe" in Europa per l'Ucraina, Biden dovrebbe inviarle al confine con il Messico e fermare l'immigrazione. Solo lo scorso anno cinque milioni di persone hanno attraversato il confine" illegalmente, ha detto poi Trump.

