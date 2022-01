Brasile: roccia crolla su barche turisti nel lago, 7 morti

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - E' di almeno 7 morti, 32 feriti e 3 dispersi il bilancio provvisorio del crollo di un pilastro di roccia su alcune barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, rendono noto i vigili del fuoco.

Un precedente rapporto riportava 5 morti e 20 dispersi. Il numero delle persone scomparse è stato inizialmente stimato sulla base di testimonianze, agenzie turistiche e parenti, hanno affermato i pompieri.

Un grosso frammento di roccia si è staccato dalla sua parete ed è caduto su tre barche che navigavano sul Lago di Furnas, famoso per le sue acque verdi e la spettacolare sfilata di pareti rocciose, nello Stato del Mina Gerais. Secondo un ufficiale di polizia citato dalla Bbc online, almeno tre imbarcazioni sono state colpite, che potrebbe essersi staccata a causa delle forti piogge degli ultimi giorni.

Un video circolato online mostra il momento in cui la roccia precipita mentre alcune persone che assistono alla scena gridano per cercare di avvertire gli occupanti delle barche sotto di loro.

I sommozzatori stanno scandagliando le acque del lago alla ricerca dei dispersi. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha condiviso il video su Twitter, sottolineando che anche la Marina militare è impiegata nelle operazioni di soccorso. (ANSA).