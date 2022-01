Continua il calo dei contagi da Covid nel Regno Unito

(ANSA) - LONDRA, 07 GEN - Si conferma per il terzo giorno di fila la tendenza a un calo lieve ma costante dei contagi da Covid nel Regno Unito, dopo l'impennata recente alimentata dalla variante Omicron, come pure dei morti Lo certificano - su un totale di altri 1,8 milioni di tamponi giornalieri - i dati ufficiali delle ultime 24 ore, con 178.250 nuovi casi censiti (un migliaio meno dell'indicazione fornita ieri) e 221 decessi (meno 10).

Continuano tuttavia per ora ad aumentare, seppure gradualmente, i ricoveri negli ospedali, aggiornati al momento al 3 gennaio a un totale di quasi 18.500, sullo sfondo di una pressione sul servizio sanitario (Nhs) causata anche da decine di migliaia di assenze fra il personale (fino al 60% del totale) dovuto a malattia o a isolamento per contatti diretti con persone infettate.

Quanto ai vaccini, le terze dosi booster sfondano quota 35 milioni, con la somministrazione a oltre tre quarti di tutte le persone comprese nella fascia d'età a cui ad oggi vengono offerte nel Regno: vale a dire tutti gli over 18 residenti.

