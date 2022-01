Germania: Cdu-Csu sostiene secondo mandato Steinmeier

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - I vertici dell'Unione Cdu-Csu sostengono l'ipotesi di un secondo mandato per l'attuale presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al voto di febbraio per l'elezione del capo dello Stato. Lo rende noto un'indiscrezione dell'agenzia di stampa tedesca Dpa. Questa stessa scelta era stata espressa in precedenza da socialdemocratici, liberali, verdi e ora anche dalla principale formazione di opposizione, la Cdu-Csu appunto.

Di questi tempi si sta facendo esperienza "di forze sociali centrifughe" sul tema Covid che dividono la società, avrebbe detto l'attuale presidente ad interim della Cdu Armin Laschet.

Per questa ragione è necessaria "una voce autorevole" come quella del presidente Steinmeier. (ANSA).