Usa: separati da 15 minuti, gemelli nascono in anni diversi

Gemelli ma con compleanni separati. Per un insolito scherzo del tempo, per soli quindici minuti, una coppia di gemelli è nata in due anni diversi. E' accaduto in California dove una donna, Fatima Madrigal, ha prima dato alla luce Alfredo alle 23,45 ora locale il giorno della vigilia di Capodanno mentre quindici minuti dopo è arrivata Aylin, nata allo scoccare della mezzanotte. "E' pazzesco - ha detto la mamma - avere gemelli con compleanni diversi". Alfredo e Aylin hanno tre fratelli, due femminucce e un maschietto.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'agenzia federale che si occupa della salute pubblica, ogni anno negli Stati Uniti ci sono circa 120 mila nascite gemellari, pari al 3% di tutte le nascite.