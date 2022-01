Maxinevicata in Arabia Saudita, i video virali sui social

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Una maxinevicata ha imbiancato l'Arabia Saudita a capodanno. Migliaia di persone hanno raggiunto la regione di Tabuk per ammirare lo spettacolo e le foto e i video sono diventati immediatamente virali sui social.

La neve sulla montagna Jabal Al-Lawz è attesa con trepidazione ogni anno ma a colpire in questo caso è stata l'intensità del fenomeno che, secondo le previsioni, continuerà fino a domenica come riporta il canale Al-Ekhbariya che sottolinea l'eco che le immagini hanno avuto in tutto il mondo.

La Protezione civile ha emesso una allerta che resterà in vigore fino alla serata di oggi.

Jabal Al-Lawz fa parte di una catena montuosa nel nord-ovest dell'Arabia Saudita vicino al confine giordano. (ANSA).