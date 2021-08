Cei: progetto in Giordania; card. Bassetti, 'ponti non muri'

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha inviato al Patriarca di Gerusalemme dei Latini, mons. Pierbattista Pizzaballa, un messaggio in occasione dell'avvio del progetto "Ponti ad Amman" e della benedizione della Casa Sacro Cuore. Finanziato dal Servizio per gli Interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della Cei attraverso i fondi 8xmille e ideato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare il primo centenario dalla fondazione, il progetto è implementato con il supporto del Gemelli Medical Center ed è coordinato, a nome del Patriarcato Latino, dall'associazione HAbibi VAltiberina che da anni lavora in Medio-Oriente. "L'intervento vuole contribuire - sottolinea il card. Bassetti - all'inclusione dei cristiani iracheni richiedenti asilo presenti in Giordania e, in particolare, ad Amman, attraverso la promozione di percorsi di formazione rivolti a insegnanti, counselors e famiglie irachene e giordane; avviare un servizio di screening medico e psicologico di minori; organizzare incontri di educazione sanitaria per donne irachene e giordane". Il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ha sottolineato l'importanza di costruire una cultura dei "ponti": "In questi anni abbiamo imparato quanto sia importante fondare le nostre azioni sulla cultura dei ponti e non dei muri. Il popolo giordano ha dimostrato il calore e il sapore dell'accoglienza verso rifugiati palestinesi, iracheni e provenienti da altre aree di crisi, in particolare dalla vicina Siria. Una grande lezione di umanità, soprattutto per l'Europa". Per Bassetti fondamentale è poi "l'inclusione. Verso le sorelle e i fratelli in fuga da guerre e da persecuzioni occorre un approccio integrale, che sappia 'accogliere, proteggere, promuovere e integrare'. Questi quattro verbi, indicati da Papa Francesco, restano la bussola per affrontare la sfida delle migrazioni, in Italia e in Europa".