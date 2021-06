India: muore capo di famiglia di 163 persone, aveva 38 mogli

(ANSA) - NEW DELHI, 14 GIU - È morto ieri in India, nello stato del Mizoram, Zina Chana, 76 anni, considerato il capostipite di una delle famiglie più estese del mondo.

Leader di Chana Pawl, una setta religiosa che pratica la poligamia, Chana ha lasciato nel suo villaggio di Baktawng Tlangnuam, nel nord est del paese, un clan di 163 persone, con 38 mogli, 89 figli e 36 nipoti.

La sua scomparsa è stata annunciata dal governatore del Mizoram, Zoramthanga, che ha offerto le sue condoglianze su Twitter "con il cuore addolorato".

L'abitazione della sterminata famiglia è un edificio di quattro piani con 100 stanze e una quantità di terrazze, detta 'Casa della nuova generazione'. La famiglia è il centro della setta di ispirazione cristiana fondata nel 1942 dal nonno dello scomparso. La setta, che consente la poligamia, ma solo per gli uomini, conta circa duemila aderenti, tutti residenti nei dintorni della casa dei Chana. (ANSA).