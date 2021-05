Covid: Colombia supera i 3 milioni di contagi

(ANSA) - BOGOTA', 10 MAG - La Colombia ha superato i 3 milioni di contagiati da Covid-19, ha riferito il ministero della Salute nel suo ultimo bilancio giornaliero sulla pandemia reso noto ieri sera.

Secondo le statistiche ufficiali, ieri sono stati registrati 17.222 nuovi casi in 24 ore, che hanno portato il numero totale di positivi dall'inizio dell'emergenza nel marzo 2020 a 3.002.758.

Il bilancio riferisce inoltre di 495 decessi registrati in una giornata. Il totale di morti per la pandemia nel Paese è 77.854.

Bogotá resta il territorio più colpito dal virus, con 831.296 casi registrati finora. Seguono i dipartimenti di Antioquia (nord-ovest) con 490.335, Atlántico (nord) con 250.021 e Valle del Cauca (sud-ovest) con 245.366.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, il ministero della Salute ha affermato che sono stati somministrati 6.246.196 vaccini, di cui 2.317.070 corrispondono a seconde dosi. (ANSA).