Clima: Biden raddoppia l'obiettivo Usa sulle emissioni

(ANSA) - WASHINGTON, 22 APR - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030.

L'annuncio oggi in occasione del summit sul clima. Lo anticipa un responsabile americano.

Joe Biden farà l'annuncio formale in apertura del summit sul Clima, alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia, conferma il New York Times. Gli Usa colgono così l'occasione della 'Giornata della Terra' per annunciare il loro ritorno in una posizione di leadership a livello globale sul tema, esortando quindi gli altri paesi a seguirli sulla stessa strada. L'annuncio di Biden costituisce inoltre un significativo passo avanti anche rispetto agli impegni assunti dall'amministrazione Obama, ovvero una riduzione fra il 25 e il 28% entro il 2025, "a segnalare che la decisione di Biden di rientrare nell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici è solo l'inizio di uno sforzo aggressivo che comprende anche tentare di spingere gli altri paesi nella stessa direzione" scrive il New York Times. I l giornale sottolinea quindi quale sia l'obiettivo politico del summit voluto dal presidente Usa: "dimostrare che l'approccio dell'ex presidente Donald Trump verso i cambiamenti climatici era un'aberrazione".(ANSA).