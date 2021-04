Navalny: fermate la portavoce e l'oppositrice Sobol

(ANSA) - MOSCA, 21 APR - La polizia ha fermato a Mosca due delle principali alleate dell'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny: la portavoce Kira Yarmish e la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. Del fermo di Sobol dà notizia la testata online Meduza citando l'avvocato Vladimir Voronin, secondo cui la dissidente è stata portata via da un taxi vicino alla stazione della metropolitana Avtozavodskaya. Del fermo di Yarmish riferisce invece MediaZona citando l'avvocata Veronika Poliakova. Oggi sono in programma manifestazioni di massa contro la detenzione di Navalny. (ANSA).