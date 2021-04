Usa: sparatoria a Long Island, almeno un morto e due feriti

Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un supermercato di Long Island. Lo ha riferito la polizia. L'autore è fuggito e le forze dell'ordine lo stanno cercando, mentre le scuole vicine sono entrate in 'lockdown' e ai residenti è stato chiesto di restare al riparo.

La vittima è un dipendente di 49 anni, ha riferito la polizia, secondo cui al momento dell'attacco dentro il negozio c'erano circa 200 clienti. L'assalitore ha usato un'arma corta. Gli spari sono avvenuti dentro l'ufficio del manager, al piano superiore del locale.