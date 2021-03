Suez: Canale ancora bloccato dal portacontainer

Il gigantesco portacontainer 'Mv Ever Given' che sta bloccando da martedì mattina il canale di Suez con ripercussioni sul flusso del commercio mondiale "resta incagliato nella stessa posizione" nonostante le autorità della strategica via d'acqua stiano "diligentemente ed efficientemente impiegando tutte le loro risorse per mitigare l'attuale crisi".

Lo riferisce un tweet di una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies, che fotografa la situazione alle sei di stamattina ora italiana.

"Intanto rimorchiatori e draghe sono ancora operative per rimettere a galla l'imbarcazione", aggiunge il tweet riferendosi al cargo di 400 metri di lunghezza insabbiatosi a causa di una tempesta bloccando il canale attraverso cui transita circa il 12% del commercio mondiale e il 40% dell'import-export marittimo italiano. (ANSA).