Birmania: altri 34 morti, bilancio vittime sale a 320

Altri 34 morti sono stati registrati ieri in Birmania, un dato che porta il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio delle proteste anti golpe a quota 320: lo ha reso noto l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp).

Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di ieri le forze di sicurezza del Paese hanno ucciso 11 manifestanti, mentre gli altri 23 erano stati uccisi nei giorni scorsi ma senza essere conteggiati.

Finora sono state arrestate 2.981 persone. (ANSA).