Navalny: Borrell,autorità russe spietate, china pericolosa

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - "Il governo russo sta percorrendo una china autoritaria pericolosa. Si restringe lo spazio per la società civile e per le libertà di espressione e sembra non esserci spazio per lo sviluppo di alternative democratiche. Le autorità russe nel caso Navalny hanno dimostrato come siano spietate nell'affrontare casi di questo tipo". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. (ANSA).