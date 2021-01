Covid: la Germania valuta anche lo stop ai voli

(ANSA) - BERLINO, 26 GEN - "Il rischio rappresentato dalle mutazioni del virus impone che si verifichino anche misure drastiche e che se ne discuta nel gabinetto". Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer alla Bild. "Fra queste misure si prendono in considerazione i controlli più severi alle frontiere, soprattutto con le aree ad alto rischio, ma anche la riduzione quasi a zero della circolazione aerea verso la Germania, come sta facendo Israele", ha spiegato.

