Trump, sono stati quattro anni incredibili

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme". Lo afferma Donald Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Fra la piccola folla ci sono tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr.

L'atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. "E' stato un grande onore essere la vostra First Lady", ha detto dal canto suo Melania Trump. (ANSA).