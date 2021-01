Il golf scarica Trump, annullato il torneo nel suo club

Anche il golf, sport praticato e amato da Donald Trump, volta le spalle al presidente uscente dopo il discorso incendiario con cui ha istigato i suoi sostenitori ad assaltare il Congresso. La federazione americana Pga ha deciso di annullare il torneo in programma nel maggio del 2022 - uno dei quattro più importanti del circuito - nel suo club di Bedminster, in New Jersey. E' il primo effetto boomerang sull'impero economico del tycoon, ma non l'unico. "E' diventato chiaro che tenere la Pga Championship al club Bedminster di Trump sarebbe dannoso per il nostro marchio e metterebbe in pericolo la nostra capacità di realizzare i nostri numerosi programmi e sostenere la longevità della nostra missione", ha spiegato il presidente Jim Richerson dopo che il cda ha approvato la rescissione del contratto.

Irritata la reazione dell'entourage di Trump. "Siamo incredibilmente delusi, questa è una violazione di un contratto vincolante e non hanno alcun diritto di cancellarlo", ha commentato un rappresentante della Trump Organization, ricordando che sono già stati investiti "molti milioni di dollari" nell'evento. Quello in New Jersey è uno dei 17 golf club posseduti da Trump nel mondo.