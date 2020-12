Vax Day: Oms, dobbiamo imparare la lezione del Covid-19

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Dobbiamo imparare la lezione del Covid-19". Lo sottolinea il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un videomessaggio diffuso oggi anche via Twitter. "La storia ci dice che questa non sarà l'ultima pandemia" aggiunge, ricordando la necessità per i Paesi di farsi trovare pronti, con il coinvolgimento dei governi e delle società. (ANSA).