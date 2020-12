Netanyahu invita in Israele re Mohammed VI del Marocco

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 DIC - Il premier Benyamin Netanyahu ha avuto oggi una telefonata con re Mohammed VI del Marocco, in occasione del ristabilimento delle relazioni diplomatiche, e lo ha invitato a visitare Israele. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro secondo cui si è trattato di una conversazione "calorosa ed amichevole, svoltasi in francese, inglese, arabo ed ebraico". Netanyahu ha ringraziato in particolare il re del Marocco per la accoglienza riservata alla delegazione israelo-statunitense ad alto livello che questa settimana ha compiuto a Rabat un visita in cui sono stati sottoscritti alcuni accordi di cooperazione. (ANSAmed).