Camera e Senato americani hanno approvato il provvedimento per evitare uno shutdown fino a domani, misura firmata anche da Trump: si tratta su nuovi stimoli all'economia Usa. Il presidente intanto ha tramutato in legge la stretta sulle società cinesi quotate a Wall Street: se non aderiranno agli standard contabili Usa saranno costrette ad abbandonare la borsa americana. E sull'ultimo attacco hacker Pompeo accusa la Russia.