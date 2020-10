Usa 2020: Iran nega accuse di interferenze elettorali

(ANSA) - TEHERAN, 22 OTT - Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore a Teheran della Svizzera, che cura gli interessi Usa nella Repubblica islamica, per protestare contro le accuse "infondate" di Washington secondo cui l'Iran starebbe cercando di interferire nelle elezioni presidenziali americane del 3 novembre. Lo ha reso noto il portavoce dello stesso ministero, Saeed Khatibzadeh.

"Respingendo le ripetute, false e fraudolente accuse delle autorità degli Stati Uniti, Teheran sottolinea ancora una volta che per l'Iran non fa alcuna differenza quale tra gli attuali candidati sarà il prossimo presidente Usa. Consigliamo al regime Usa e alla sua intelligence, che hanno una lunga storia di interferenze e creazione di caos nelle elezioni di altri Paesi, di smetterla con le accuse infondate e gli scenari sospetti", ha aggiunto il portavoce, citato dall'Irna. (ANSA).