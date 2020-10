Turchia: Erdogan, se Parlamento vota pena morte la approverò

"Se il Parlamento voterà una legge sulla reintroduzione della pena di morte, io la promulgherò". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando a margine dell'inaugurazione della nuova sessione del Parlamento di Ankara dopo la pausa estiva.

La stessa affermazione era stata fatta più volte in passato dal leader turco, specie dopo il fallito golpe del 2016, ma nessuna iniziativa legislativa concreta era stata portata avanti in questo senso. Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro del dibattito dopo che alcuni esponenti politici, tra cui il presidente del Parlamento Mustafa Sentop, hanno espresso sostegno al ritorno delle esecuzioni per "certi reati come omicidi brutali e pedofilia".

La pena di morte è tra le bandiere dei nazionalisti del Mhp, sostenitori chiave della maggioranza di Erdogan.