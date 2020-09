Grecia:tv pubblica Ert rifà logo canali, 'copia incolla Rai'

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Ert, la tv pubblica greca, ha rifatto il logo dei suoi canali, e secondo il sito di Efimerida ton Syntakton (Efsyn.gr), si tratta di un "copia incolla" del logo dei canali Rai.

"ERT ha presentato i suoi nuovi simboli e, miracolosamente, sono simili a quelli della RAI - scrive Dimitris Kanellopoulos sul sito - È così stimolante che hanno mantenuto esattamente gli stessi colori. ERT1 è diventato blu come RAI 1, ERT2 è diventato rosso come RAI 2, ERT3 è diventato verde come RAI 3 e ERT Sports rimane arancione come (la faccio difficile?) RAI Sport".(ANSA).