Emirati disertano incontro con Israele e Usa

Gli Emirati Arabi avrebbero deciso di disertare un prossimo incontro con Usa e Israele a causa dell'opposizione del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla vendita da parte statunitense di aerei F-35 ai Paesi del Golfo. Lo riporta il sito Walla. La riunione era prevista venerdì prossimo a New York ma le recenti dichiarazioni di Netanyahu, secondo la stessa fonte, hanno indotto gli Emirati a cancellare la loro partecipazione come segno del proprio "disappunto". Incontrando oggi il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, Netanyahu ha ribadito di "non avere notizie di accordo di vendita di armi. La nostra posizione a questo riguardo - ha aggiunto - non è cambiata. In ogni caso gli Usa garantiscono la supremazia militare di Israele". Parole - quest'ultime - confermate dallo stesso Pompeo: "Quella supremazia - ha insistito - sarà garantita".