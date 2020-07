++VERTICE UE: FONTI,NUOVA PROPOSTA MICHEL,TAGLI AI SUSSIDI++

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - Recovery fund tagliato nella parte sussidi (da 500 a 450), 'rebates' più alti, chiave di distribuzione modificata (60% dei fondi distribuiti in base a Pil e disoccupazione degli ultimi 5 anni, e 40% in base al calo della crescita solo dell'ultimo anno), freno di emergenza sulla governance, con la possibilità per i Paesi di bloccare l'esborso dei fondi e chiedere l'intervento del Consiglio. Questa, secondo quanto si apprende, la nuova proposta di compromesso che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dovrebbe presentare ai leader. (ANSA).