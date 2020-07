Coronavirus: Algeria, oltre 600 contagi in ultime 24 ore

(ANSA) - TUNISI, 18 LUG - Ancora record di contagi giornalieri per l'Algeria che registra altri 601 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano a 22.145 il bilancio totale dei contagiati nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Algeri attraverso le parole del portavoce della Commissione speciale per il monitoraggio della diffusione della malattia, Djamel Fourar, precisando che i decessi sono saliti a 1068. In aumento anche i guariti, che passano da 15.047 a 15.684, con 67 pazienti in rianimazione. Per cercare di limitare la diffusione del virus il governo di Algeri ha reintrodotto una serie di misure di lockdown parziale in 29 province del Paese per un periodo di 10 giorni. Le autorità tuttavia stanno riflettendo sulla possibilità di reintrodurre il lockdown totale in alcune zone. Restano chiusi fino al termine dell'emergenza i confini. (ANSA)