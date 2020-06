++ Conte-Sanchez a Ue, apertura frontiere sia coordinata ++

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Italia e Spagna hanno chiesto alla Commissione Europea che l'apertura delle restrizioni sulle frontiere comunitarie si effettui in maniera coordinata e non discriminatoria fra tutti gli stati membri. Il premier Giuseppe Conte e quello spagnolo Pedro Sanchez hanno inviato una lettera alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen chiedendo che si stabilisca quanto prima un sistema di coordinamento per poter riaprire le frontiere fra i paesi Ue ma soprattutto all'esterno. Lo ha riferito la portavoce del governo spagnolo María Jesús Montero.