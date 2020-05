Turchia,preghiera islamica a Santa Sofia

Una preghiera islamica, la Sura della Conquista, verrà recitata questa sera a Santa Sofia a Istanbul per il 567/mo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli. Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan, che seguirà in videoconferenza l'evento. Santa Sofia, prima basilica e poi moschea, fu trasformata in un museo da Mustafa Kemal Ataturk nel 1935.



Il programma delle celebrazioni si svolge lungo l'arco dell'intera giornata, prevedendo tra l'altro un concerto ispirato alle bande musicali ottomane (mehter), mentre Erdogan interverrà alle 20:53, in quello che Anadolu indica come un riferimento simbolico alla "visione 2053" sui futuri obiettivi di crescita della Turchia. L'evento

culminerà con l'invocazione religiosa a Santa Sofia, prevista intorno alle 21:30, e i tradizionali fuochi d'artificio sulla penisola storica di Istanbul e il Corno d'Oro. Le celebrazioni saranno trasmesse dalle tv e sui canali social ufficiali del governo turco.