La Germania mette al bando Hezbollah

Il governo tedesco ha messo al bando tutte le attività del gruppo politico-terrorista libanese Hezbollah in Germania, una misura chiesta soprattutto da Stati Uniti e Israele. "Il ministro dell'Interno Horst Seehofer "ha vietato oggi l'attività dell'organizzazione terroristica sciita Hezbollah in Germania", ha annunciato su Twitter Steve Alter, uno dei portavoce del ministro.

La messa al bando delle attività di Hezbollah in Germania è una "tappa importante" nella "lotta globale contro il terrorismo": lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.