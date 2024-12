Meloni: 'Il 2025 sarà un anno fondamentale per la fase 2 del Pnrr'

"L'Italia è la prima Nazione europea a presentare formale richiesta per il pagamento della settima rata del Pnrr. È un primato che ci consentirà presto di superare quota 140 miliardi di euro, oltre il 72% della dotazione complessiva del Piano. Il 2025 sarà un anno fondamentale per la fase 2 del Pnrr, cioè la messa a terra degli investimenti. È una fase cruciale, che non ammette ritardi e che vede il Governo e tutte le Amministrazioni coinvolte in prima linea per raggiungere l'obiettivo". Lo ha dichiarato il Presidente Meloni a proposito della richiesta del pagamento della settima rata del Pnrr alla Commissione Ue da 18,3 miliardi.

L'Italia, infatti, ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della settima rata del Pnrr, pari a 18,3 miliardi di euro. Lo rende noto Palazzo Chigi spiegando che "la richiesta presentata segue i lavori della Cabina di regia Pnrr del 29 novembre scorso per la verifica del conseguimento dei 67 obiettivi collegati, distinti in 32 target e 35 milestone".



Foti: 'Servirà per proseguire lo sviluppo del Mezzogiorno'

"I 67 obiettivi connessi alla settima richiesta di pagamento sono la riprova del costruttivo impegno portato avanti dal Governo, in collaborazione con la Commissione Ue e tutti i soggetti preposti all'attuazione del Piano".

Lo ha detto il ministro per gli affari europei, Pnrr e politiche di coesione, Tommaso Foti che sottolinea come si tratti "di misure fondamentali per la modernizzazione e la crescita dell'Italia: l'avvio degli interventi per potenziare le infrastrutture portuali, ferroviarie, stradali, urbanistiche, che sono un presupposto fondamentale per proseguire nello sviluppo del Mezzogiorno e nella concreta riduzione dei divari territoriali".

