Polonia, 'faremo corridoi per transito grano ucraino'

La Polonia ha preparato corridoi di transito attraverso i quali l'Ucraina può esportare il suo grano verso i Paesi che ne hanno bisogno ma Varsavia manterrà in vigore il divieto di esportazione sul proprio mercato. Lo ha annunciato il presidente della Polonia Andrzej Duda su Tvp1, come riporta la presidenza polacca su X.

"Stiamo cercando di aiutare l'Ucraina - afferma Duda - e i Paesi che ne hanno bisogno. Credo che il governo polacco abbia preso la decisione giusta di mantenere il divieto di vendita del grano ucraino sul mercato polacco. Grazie al lavoro dei nostri agricoltori siamo autosufficienti".



Oppositore russo Kara-Murza è in colonia penale in Siberia

L'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere con l'accusa di tradimento e per aver denunciato l'offensiva di Mosca in Ucraina, è in una prigione siberiana di massima sicurezza, ha detto domenica il suo avvocato. "Vladimir Kara-Murza è stato portato nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 di Omsk per scontare la sua pena", ha annunciato su Facebook il legale, Vadim Prokhorov. "È stato subito messo in una cella di isolamento", ha spiegato.

Kiev, attacchi russi nel Kherson e a Leopoli, 2 morti

Due persone sono state uccise negli attacchi russi nella regione di Kherson. Le forze russe hanno ucciso una donna a Beryslav e un uomo di 67 anni a Leopoli, ha detto su Telegram il governatore regionale Oleksandr Prokudin, come riportano i media ucraini. A Beryslav gli attacchi aerei che hanno ucciso una donna hanno distrutto anche case private e ferito un poliziotto, un uomo di 48 anni e una donna di 60 anni.

Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite ieri in seguito a un attacco delle forze russe nella regione di Donetsk: lo ha reso noto il capo ad interim dell'amministrazione militare regionale, Igor Moroz, come riporta Ukrinform. "Il 23 settembre, i russi hanno ucciso un residente della regione di Donetsk, a Krasnohorivka. Altre quattro persone nella regione sono rimaste ferite", ha scritto Moroz su Facebook. Il capo filorusso della sedicente Repubblica del Donetsk Denis Pushilin ha imposto un coprifuoco di 5 ore nelle strade e nei luoghi pubblici dalle 23 alle 4 dal lunedì al venerdì. Lo riporta il Guardian. Pushilin ha pubblicato un decreto che vieta assemblee, manifestazioni oltre ad altri eventi di massa nelle parti della regione di Donetsk occupate dalla Russia, a meno che non siano autorizzate dal quartier generale. L'ordine di Pushilin stabilisce anche posti di blocco e posti di sicurezza ai confini con le regioni di Lugansk e Zaporizhzhia.

Lavrov, 'pronti a negoziare ma nessun cessate il fuoco'

La Russia è pronta per i negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco: lo ha detto ai giornalisti il ;;ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa dopo il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta la Tass. Lavrov ha ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha già detto "molto chiaramente: 'Sì, siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato'".

