Max Verstappen con la Red Bull partirà dalla pole nel GP del Giappone di F1, in programma domani sul circuito di Suzuka. L'olandese, alla 29ma pole in carriera, ha preceduto le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez. Sesta l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Settima la Mercedes di Lewis Hamilton.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA