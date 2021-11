Papa: 'Dalle tombe un grido di pace, fermatevi fabbricatori armi'

"Queste tombe sono un messaggio di pace: fermatevi fratelli e sorelle, fermatevi fabbricatori di armi, fermatevi!". E' questo l'appello che lancia Papa Francesco nell'omelia della Messa che sta celebrando al cimitero militare francese di Roma.

"Queste tombe gridano pace" e noi "lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre, perché non ci siano le economie dei Paesi fortificate con l'industria delle armi?" chiede il Papa.

Il Papa ha ricordato le vittime delle guerre: "Questa gente, brava gente, è morta in guerra. E' morta perché è stata chiamata a difendere la patria, difendere valori, difendere ideali e tante altre volte difendere situazioni politiche tristi e lamentabili. Sono le vittime, le vittime della guerra che mangia i figli della patria. Io penso ad Anzio, a Redipuglia, penso al Piave nel '14, tanti sono rimasti lì, penso alla spiaggia in Normandia, 40mila in quello sbarco".

Il lavoro minorile è "un flagello che ferisce crudelmente l'esistenza dignitosa e lo sviluppo armonioso dei più piccoli, limitando considerevolmente le loro opportunità di futuro, poiché riduce e lede la loro vita per soddisfare i bisogni produttivi e lucrativi degli adulti". Lo dice il Papa in un messaggio all'Incontro della Fao sull'eliminazione del lavoro minorile in agricoltura: "Da questo incontro si levi potente un grido che esiga dalle istanze internazionali e nazionali competenti la difesa della serenità e della felicità dei bambini! L'investimento più redditizio che l'umanità può fare è la protezione dell'infanzia!".