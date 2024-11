ASviS: 'Subito il piano di accelerazione sull'Agenda 2030'

Dopo aver firmato due mesi fa il Patto sul Futuro al Summit dell'Onu, la Presidenza del Consiglio deve ora definire urgentemente il "Piano di accelerazione" che si è impegnata a predisporre oltre un anno fa per conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030, anche alla luce degli orientamenti politici europei proposti da Ursula von der Leyen, la quale ha indicato nelle lettere di missione ai singoli Commissari l'impegno a raggiungere quelli di loro competenza.

Così l'ASviS in occasione di "L'Europa che verrà e le implicazioni per l'Italia: i prossimi passi della legislatura europea 2024-2029", organizzato dall'Alleanza per lo Sviluppo sostenibile in collaborazione con Ceo for Life.



Anche il Governo e il Parlamento sono chiamati a rafforzare la cultura e le politiche per la sostenibilità, coerentemente con le scelte europee, tramite: l'approvazione in tempi brevi di una Legge nazionale sul clima; l'avvio del Programma d'azione nazionale per la coerenza delle politiche; la rapida approvazione della legge in discussione al Senato sulla valutazione preventiva delle nuove leggi alla luce del principio di giustizia intergenerazionale introdotto nella Costituzione a febbraio 2022 su iniziativa dell'ASviS. E' inoltre prioritario rendere obbligatoria la classificazione del bilancio pubblico in base ai diversi Obiettivi dell'Agenda 2030, attivare il nuovo Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU), istituire la "Giornata nazionale dello sviluppo sostenibile".

"Per garantire finanziamenti sufficienti e sostenibili per le priorità comuni occorre superare le barriere legate alla limitata dimensione del mercato europeo dei capitali privati e del bilancio dell'UE e superare visioni nazionaliste miopi, ideologiche e autolesionistiche", spiega il direttore scientifico dell'ASviS, Enrico Giovannini. "Bisogna inoltre rafforzare il dialogo sociale europeo, la partecipazione popolare alle decisioni politiche e riformare l'architettura istituzionale dell'Unione verso una maggiore integrazione".

