Il Premio nazionale di Comunicazione costruttiva

La sostenibilità è anche una sfida di comunicazione e di percezione. Come deve essere una comunicazione della sostenibilità per essere veramente “sostenibile” e capace di cambiare cultura e comportamenti dei cittadini? Dare risposta a questa domanda è l’obiettivo di “Comunicare bene la sostenibilità”, edizione 2024 del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva.

La manifestazione si tienemartedì 29 ottobre a partire dalle 17.30 al Teatro Filodrammatici di Milano. L’edizione 2024 del Premio prevede le seguenti categorie di premiati:

- comunicatrici e comunicatori della sostenibilità; - premio speciale alla carriera per Vita, per il trentennale della sua attività; - alcune aziende che praticano e comunicano la sostenibilità con scelte innovative e con risultati riconosciuti di eccellenza: BrianzAcque, HPE, INWIT, Fondazione IBM, Hitachi Rail, Vibram, Bolton Food; - alcune istituzioni che hanno dedicato alla comunicazione della sostenibilità una parte centrale dell’agenda amministrativa.

Saranno premiati e porteranno il loro contributo di riflessione: Enrico Giovannini, già Ministro, co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS); Ilaria Capua, professor and senior follow of global health, John Hopkins University SAIS Europe; Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale; Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva, blogger, imprenditrice agricola; Cristiana Rogate, consulente e docente in materia di sostenibilità e Corporate Social Responsibility, fondatrice di Refe; Mauro Bellini, direttore esg360.it, docente Università Cattolica di Milano; Bruno Calchera, editore CSROggi; Elisabetta Soglio, fondatrice di Buone Notizie del Corriere della Sera; Antonello Barone, ideatore e direttore del “Festival del sarà”.

Dopo i saluti istituzionali di Comune e Regione, aprirà l’incontro Lorenzo Pregliasco, cofondatore Youtrend Strategies, presentando il sondaggio esclusivo Fondazione Pensiero Solido/Youtrend Strategies dal titolo: “Gli italiani e la comunicazione della sostenibilità”.

Ai premiati sarà consegnato l’oggetto simbolo del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva: il Vaia Cube. È un pezzo unico di design, personalizzato, un amplificatore in legno per smartphone, simbolo di comunicazione, di economia circolare e di rinascita, perché realizzato con il legno recuperato di parte dei 42 milioni di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia nel 2019.

Lo racconterà Federico Stefani, cofondatore e CEO Vaia. La manifestazione sarà trasmessa in streaming su ANSA.it, formiche.net, Tiscali, economyup.it e ItalpressTv, nonché sul canale Youtube della Fondazione Pensiero Solido e ha il supporto media di Brunswick Italia.

