Comunicare bene la sostenibilità. I risultati del sondaggio Fondazione Pensiero Solido/Youtrend Strategies

Il sondaggio esclusivo Fondazione Pensiero Solido/Youtrend Strategies presentato al Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2024 della Fondazione Pensiero Solido indica con chiarezza quali sono le modalità migliori per comunicare bene la sostenibilità.

Ecco in sintesi le principali:

- Per il 35% degli italiani una chiara indicazione dei benefici personali derivanti dai comportamenti sostenibili è un fattore che può indurre a modificare il proprio stile di vita.

- Per più di un italiano su quattro (28%) non politicizzare la sostenibilità è un fattore importante che aiuta a modificare in meglio i comportamenti personali.

- Comunicare in modo rassicurante la sostenibilità è importante solo per il 13% degli italiani.

- Per chi cerca informazioni sulla sostenibilità di un prodotto sono più importanti confezioni (58%) e recensioni (37%) rispetto alla comunicazione aziendale.

- Per il 63% degli italiani le aziende devono comunicare di più le loro azioni per la sostenibilità. Solo per il 28% la comunicazione va bene così com'è oggi.

- Scienziati e dei divulgatori scientifici sono ritenute le fonti più affidabili per informarsi sulla sostenibilità. Questo vale soprattutto per le persone over 55.

"Comunicare bene la sostenibilità - commenta Antonio Palmieri, fondatore e presidente della Fondazione Pensiero Solido - è importante per il coinvolgimento dei cittadini e per invogliare sempre più imprese ad "allargare" il loro concetto di profitto, comprendendo i benefici ambientali e sociali che la sostenibilità ben intesa genera per le famiglie e per la società. Abbiamo voluto dedicare a questo tema il nostro Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2024 perché in questo ambito abbiamo molto bisogno di iniziative adeguate, che siano comunicate in modo tale da produrre conoscenza, consapevolezza e quindi un coinvolgimento personale, che è sempre la via maestra per un cambiamento positivo e duraturo. Il sondaggio esclusivo fatto con Youtrend Strategies e le testimonianze delle personalità, delle istituzioni e delle aziende che abbiamo voluto premiare - conclude Palmieri - ci hanno confermato che praticare e quindi comunicare bene le singole iniziative sostenibili è oggi più importante che mai."

