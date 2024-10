Dalla visione dei giovani ad azioni concrete, un evento per parlare di futuro

Disuguaglianze sanitarie, prevenzione, accesso all'innovazione e professioni sanitarie del futuro. Sono queste le tematiche evidenziate come prioritarie dalle giovani generazioni all'interno del percorso "Partner per il futuro" ed è proprio su questi temi che è scaturito un percorso di lavoro con le istituzioni, con l'obiettivo di condividere e definire linee d'azione concrete.

Queste saranno presentate nel corso dell'evento, organizzato da Novartis, "Partner per il futuro" che andrà in onda in streaming su ANSA.it oggi a partire dalle 11.

Parteciperanno Mattia Altini, Presidente Società italiana di leadership e management in medicina (SIMM), Valentino Confalone, Country President Novartis Italia, Antonio Gaudioso, esperto di politiche sanitarie; Barbara Mangiacavalli, Presidente Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI); Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza e Vicario Deleghe Salute, Benessere e Servizio Civile, Consiglio Nazionale Giovani; Gaetano Piccinocchi, Tesoriere nazionale Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (SIMG); Roberta Siliquini, Presidente Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (S.I.t.I.).

