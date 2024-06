La nuova tappa di 'Imprese Vincenti' a Brescia

Fa tappa oggi a Brescia, nella sala Faissola della sede di Intesa Sanpaolo, la terza tappa di "Imprese Vincenti", il programma della banca dedicato a individuare piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy. Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle aziende presentate durante il tour, che entro ottobre toccherà quindici città italiane, in collaborazione con Visa.

Sono l'adozione di criteri Esg, i progetti di crescita, l'impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l'economia del territorio, occupazione e benessere delle persone le direttrici da cui emergono le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo. A queste pmi la banca fornirà insieme ai partner del progetto gli strumenti per crescere, anche all'estero, in sostenibilità, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.

L'appuntamento bresciano avrà inizio alle 17.30, in diretta streaming su ANSA.it, e vedrà come protagoniste dieci 'Imprese Vincenti' della Lombardia, che racconteranno la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.