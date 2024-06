Scende ancora il costo dei mutui, a maggio è al 3,61%

Il tasso medio sui mutui di nuova emissione per l'acquisto di abitazioni è sceso al 3,61% in maggio rispetto al 3,67% registrato in aprile e al 4,42% dello scorso dicembre. E' quanto si legge nel rapporto mensile dell'Abi, in cui viene indicato che il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 5,21% rispetto al 5,30% di aprile 2024 e al 5,45% di dicembre 2023.

Complessivamente - secondo l'Abi - il tasso medio sul totale dei prestiti, compresi quelli quindi sottoscritti negli anni, è stabile al 4,81%.



